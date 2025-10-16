На Урале из-за частого отключения электричества в селе организовали проверку

В Курганово из-за скачков напряжения сгорело уже три дома

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Следователи начали проверку из-за многократного отключения электричества в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры в селе Курганово Свердловской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

По информации местных СМИ, в селе в течение дня электричество отключается около 10 раз, а из-за скачков напряжения сгорело уже три дома.

"Сообщается, что в течение дня электричество неоднократно отключается, что препятствует использованию бытовых электроприборов, отопительного и водоснабжающего оборудования. Кроме того, отмечается, что перебои с электроэнергией имеются и на объектах социальной инфраструктуры - в детских садах, школах, больницах и так далее. <...> По данной ситуации территориальным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей)", - отметили в управлении СК.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств ситуации и дачи правовой оценки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.