Опубликовано видео задержания мошенницы, обещавшей родить детей 20 семьям

Оперативники установили, что женщина ранее действительно оказывала подобную услугу
Редакция сайта ТАСС
08:14
Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС
© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

ТАСС, 16 октября. Опубликованы кадры задержания в Тюмени женщины, которая подозревается в мошенничестве. Она обещала стать суррогатной матерью 20 семьям в Крыму. 

На кадрах виден момент задержания обвиняемой.

Оперативники установили, что ранее она действительно оказывала такие услуги. Она связывалась с потенциальными клиентами и просила у них деньги на мед. обследование, проезд к месту проживания. А перед приездом говорила об обнаруженных противопоказаниях для переноса эмбриона, после чего переставала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.  

РоссияТюменская областьКрым