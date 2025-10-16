Опубликовано видео задержания мошенницы, обещавшей родить детей 20 семьям
ТАСС, 16 октября. Опубликованы кадры задержания в Тюмени женщины, которая подозревается в мошенничестве. Она обещала стать суррогатной матерью 20 семьям в Крыму.
На кадрах виден момент задержания обвиняемой.
Оперативники установили, что ранее она действительно оказывала такие услуги. Она связывалась с потенциальными клиентами и просила у них деньги на мед. обследование, проезд к месту проживания. А перед приездом говорила об обнаруженных противопоказаниях для переноса эмбриона, после чего переставала выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.