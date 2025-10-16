На Дальнем Востоке пресекли контрабанду шкурок соболя и шиншиллы

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ на Дальнем Востоке пресекли контрабанду 1,6 тыс. шкурок соболя и шиншиллы на 6 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Партию выделанных шкурок соболя и шиншиллы баргузинского кряжа обнаружили дальневосточные таможенники у двух иностранных гражданок, выезжавших в Китай через пункт пропуска Благовещенск. В чемоданах и рюкзаках они перемещали 1 600 шкурок стоимостью 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ФТС, женщины не предоставили таможенникам документы на вывоз дорогостоящего товара и пояснили, что согласились вывезти товар по просьбе незнакомого человека за вознаграждение. Однако свою вину задержанные признали полностью. Они находятся под домашним арестом.

Хабаровская таможня возбудила в отношении туристок уголовные дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

"Устанавливаются иные лица, причастные к контрабанде", - говорится в сообщении.