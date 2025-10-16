В Оренбурге после самопроизвольного наезда автомобиля погиб ребенок

Следователи завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Мама и четырехлетний ребенок пострадали в результате наезда автомобиля, который начал самопроизвольное движение, малолетнего спасти не удалось. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Оренбургской области.

"В вечернее время 15 октября во дворе частного дома на ул. Рощинской в Оренбурге в результате самопроизвольного движения автомобиля произошел наезд на малолетнего ребенка и его маму, в результате чего оба получили телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение города, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался от полученных травм", - сказано в сообщении.

По информации полиции, ребенку было четыре года. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уже произведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуратура Ленинского района Оренбурга, как уточнили в надзорном ведомстве, проводит собственную проверку с привлечением специалистов, чтобы дать оценку причинам произошедшего. Также на контроль взят ход расследования уголовного дела.