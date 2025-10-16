После избиения ветерана СВО под Саратовом прокуроры начали проверку

У мужчины произошел конфликт с сотрудниками Госавтоинспекции

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим в Марксовском районе Саратовской области между ветераном СВО и сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщила прокуратура региона.

Ранее в Сети появилась информация о том, что сотрудник Госавтоинспекции остановил квадроцикл, которым управлял инвалид - ветеран спецоперации. Как отмечается в постах, полицейский заподозрил водителя в пьяном управлении и предложил решить вопрос с помощью взятки, но тот отказался. После этого правоохранитель якобы избил ветерана СВО. По словам пострадавшего, принять его за пьяного могли из-за нарушенной после контузии речи.

"По требованию прокурора Саратовской области Сергея Филипенко Марксовская межрайонная прокуратура незамедлительно приступила к проведению проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции и в сфере безопасности дорожного движения", - сообщили в надзорном органе.

Кроме того, правоохранители проводят процессуальную проверку. Она находится на контроле прокуратуры.