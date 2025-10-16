Politico: перестрелки на улицах Брюсселя происходят каждые четыре дня

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Полиция зафиксировала 57 перестрелок в Брюсселе за первые семь месяцев этого года, то есть они происходят в среднем каждые четыре дня, что является беспрецедентным всплеском уличной преступности для этого города. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

Газета отмечает, что большой резонанс здесь произвел инцидент со стрельбой в бизнес-квартале North Light, произошедший 11 октября. Отстреливавшийся от полиции преступник "повредил пулей фасад здания Европейского агентства по образованию и культуре". То есть перестрелка произошла прямо перед зданием, где работают несколько сотен европейских чиновников, которые в Брюсселе считаются наиболее привилегированным классом служащих.

Полиция поспешила успокоить евроинституты, направив им официальное письмо, с которым ознакомилось Politico. В письме отмечается, что "инцидент закончился быстро, без непосредственной угрозы зданию и персоналу". Там также говорится, что пуля "не проникла сквозь стекло фасада, поэтому не было никакой опасности ни для кого из находившихся в здании европейских чиновников". Издание не уточняет, был ли задержан стрелявший.

Бизнес-квартал North Light, где размещены штаб-квартиры части не помещающихся в Евроквартале Брюсселя агентств Евросоюза, примыкает с запада к Северному вокзалу - одной из самых криминогенных зон Брюсселя.

Всплеск уличного насилия, связанного с трафиком оружия и наркотиков и войнами между десятками различных городских банд, привел к тому, что городские и федеральные власти с середины лета активно обсуждают вопрос о введении в городе военных патрулей. Эта дискуссия пока не привела к результатам. В числе проблемных вопросов - с каким вооружением должны патрулировать столицу бельгийские военные и как будут сформулированы правила открытия огня.

Одним из главных сторонников военного патрулирования Брюсселя является министр обороны Бельгии Тео Франкен.