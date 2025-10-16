В Нижегородской области в ДТП с двумя машинами погибли три человека

Еще два пострадали

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в ночь на четверг в Нижегородской области, в результате три человека погибли и два пострадали. Об этом говорится в видеоролике, распространенном пресс-службой Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП два человека доставлены в ЦГБ [центральная городская больница] имени Владимирского - мужчина 1997 года рождения и мужчина 1981 года рождения. Три человека на месте ДТП погибли - водитель Lada Granta мужчина 1990 года рождения, водитель Chevrolet Cruze 1980 года рождения, и пассажир Chevrolet Cruze 1981 года рождения", - отмечается в видеоролике.

Авария произошла около 02:30 мск в Арзамасском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Chevrolet Cruze.