ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 100 БПЛА за сутки

Также Вооруженные силы Украины выпустили более пяти боеприпасов

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 100 беспилотников и выпустили более пяти боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском районе поселки Комсомольский, Политотдельский и Октябрьский, села Бессоновка, Веселая Лопань, Красный Октябрь, Никольское, Отрадное, Репное, Салтыково, Стрелецкое, Толоконное, Чайки и хутор Церковный подверглись атакам 22 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. Сегодня утром в селе Красный Октябрь ранен мужчина. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь", - написали в оперштабе, добавив, что повреждены пять частных домов и пять квартир многоквартирного дома.

По Борисовскому району ВСУ выпустили два беспилотника, от удара одного из них по автомобилю пострадал водитель, он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Валуйский округ атакован с помощью 12 БПЛА, Волоконовский район - с помощью четырех беспилотников, Губкинский округ - с помощью двух БПЛА самолетного типа, последствий нет. Краснояружский район атаковали 14 беспилотников, последствий нет.

По населенным пунктам Грайворонского округа ВСУ выпустили 16 БПЛА и семь боеприпасов. В результате атак ВСУ поврежден многоквартирный дом, три квартиры в многоквартирном доме и пять частных домов.

Ракитянский район атакован с помощью трех БПЛА, Шебекинский округ - с помощью 28 беспилотников, поврежден частный дом и два предприятия.