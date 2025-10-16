В Херсонской области при атаках ВСУ пострадала женщина

Ей оказали медицинскую помощь

ГЕНИЧЕСК, 16 октября. /ТАСС/. Мирная жительница ранена в Херсонской области за сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Киевский режим продолжает террор против мирного населения: <...> в Новой Каховке в результате целенаправленной атаки FPV-дрона ранена женщина. Ей оказана медицинская помощь в центральной городской больнице", - написал он в своем Telegram-канале.

"В Костогрызово обстрелом повреждены трактор и легковой автомобиль. К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавил Сальдо.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Каховского округа Павел Филипчук, ВСУ также атаковали тремя дронами здание ДК "Мелиоратор", повреждена крыша и стены. Один из беспилотников не сдетонировал и был обезврежен саперами.