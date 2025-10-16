Посольство РФ в Камбодже не располагает информацией о задержании россиян

Диппредставительство находится в постоянном контакте с Генеральным комиссариатом национальной полиции

ХАНОЙ, 16 октября. /ТАСС/. Посольство России в Камбодже не располагает информацией о задержании граждан РФ в связи с продолжающейся в королевстве кампанией по борьбе с онлайн-мошенничеством. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Пномпене.

В ведомстве указали, что 16 октября в медиапространстве Камбоджи и ряде российских СМИ появилась информация о том, что в числе 3 455 лиц, задержанных в ходе кампании по пресечению деятельности мошеннических кол-центров, числятся несколько российских граждан. "До настоящего момента компетентные органы королевства не сообщали дипмиссии о фактах задержания россиян. Обращений от соотечественников относительно их ареста в результате операций камбоджийских правоохранительных органов нам также не поступало", - говорится в заявлении посольства. Диппредставительство находится в постоянном контакте с Генеральным комиссариатом национальной полиции и держит указанный вопрос на контроле, добавили в посольстве.

Как сообщил ранее камбоджийский новостной портал Fresh News со ссылкой на правоохранительные органы, за время общенациональной кампании по борьбе с онлайн-мошенничеством, проводившейся с 27 июня по 14 октября, были организованы инспекции и проведены операции по ликвидации нелегальных кол-центров в 92 населенных пунктах в 18 провинциях и в столичном регионе. По подозрению в причастности к преступной деятельности власти задержали 3 455 подозреваемых 20 различных национальностей, включая китайцев, вьетнамцев, индонезийцев, индийцев, бангладешцев, тайцев, южнокорейцев, пакистанцев, непальцев, малайзийцев, японцев, мьянманцев, филиппинцев, лаосцев, выходцев из Камеруна, Нигерии, Уганды, а также граждан РФ и Монголии, писал новостной ресурс.