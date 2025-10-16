Аварийные отключения света могут продолжаться на Украине еще неделю

Массовые многочасовые отключения начались в украинских регионах 10 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Около недели может уйти на стабилизацию ситуации с подачей электричества на Украине, в этот период возможны аварийные отключения во время пиковых нагрузок. Об этом сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся за неделю", - приводит его слова агентство РБК-Украина.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. 16 октября на Украине вновь заявили о повреждениях энергетической инфраструктуры.