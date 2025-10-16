ВСУ ведут массированный артобстрел Каменки-Днепровской
11:39
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут массированный артиллерийский обстрел прифронтового города Каменка-Днепровская в Запорожской области, зафиксировано не менее 19 взрывов в границах города, обстрел продолжается. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
"ВСУ ведут массированный и хаотичный обстрел нашего города, уже зафиксировано не менее 19 взрывов в разных частях города. Противник не останавливает артобстрелы города ни на день. Мы призываем жителей оставаться в укрытиях и не покидать их без особой необходимости", - сообщили ТАСС в администрации.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.