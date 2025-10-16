В Дагестане две семьи госпитализировали с ботулизмом

Причиной заражения стали консервы

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Консервы стали причиной заражения ботулизмом сразу двух семей в Дагестане. Пострадавшие находятся в Республиканском центре инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С. М. Магомедова, сообщается в Telegram-канале медучреждения.

В сообщении уточняется, что наступил ​​​​сезон смертельных консервов, и в республике регистрируются случаи ботулизма. Сразу две семьи с тяжелыми формами ботулизма сейчас спасают врачи Республиканского центра инфекционных болезней. Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей.

В медучреждении обратились с предостережением к населению региона.

"С приходом поздней осени на наших столах все чаще появляются домашние заготовки. Ботулизм же остается одной из наиболее опасных угроз, возникающих при употреблении консервированных изделий. Это серьезное отравление, которое поражает нервную систему и может привести к тяжелым последствиям", - передает пресс-служба слова заведующей взрослым/кишечным отделением центра Джамили Амировой.