Участника конфликта со стрельбой в отеле Новосибирска задержали

Поиски остальных предполагаемых злоумышленников продолжаются

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали Евгения Хлебникова, подозреваемого в участи в конфликте со стрельбой в новосибирском отеле Grand Autograph и объявленного в федеральный розыск. Поиски остальных предполагаемых злоумышленников продолжаются, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

25 сентября в одном из отелей, расположенных в центральной части города Новосибирска, возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в своего оппонента. Пострадала сотрудница отеля. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, заряд срикошетил в девушку. Сильных увечий она не получила, от госпитализации отказалась. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Новосибирску задержали одного из разыскиваемых - Хлебникова. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ведомстве.

Поиски остальных подозреваемых - Николая Семенова, Андрея Тамбовского и Алексея Богатырева, также объявленных в федеральный розыск, продолжаются.