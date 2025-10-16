В Оренбуржье после ЧП на предприятии три человека умерли в больнице

ЧП произошло при выполнении производственных работ в одном из цехов

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Трое работников металлургического предприятия в Новотроицке Оренбургской области получили ожоги при выполнении работ. Пострадавшие умерли в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственными органами по факту гибели троих работников металлургического предприятия в Новотроицке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ", - отмечается в сообщении.

ЧП произошло при выполнении производственных работ в одном из цехов металлургического предприятия, расположенного на улице Заводской в Новотроицке, работники получили обширные ожоги. "С полученными телесными повреждениями потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение города Орска, где, несмотря на оказанную специалистами помощь, погибли", - отметили в ведомстве.

Следователи произвели осмотр места происшествия, изъята документация, назначены судебные экспертизы.