В Нидерландах отложили строительство центра для беженцев из-за летучих мышей

Животные обосновались в старом здании фермы, которое планировалось снести

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 16 октября. /ТАСС/. Реализацию проекта по созданию центра размещения беженцев в городе Влардинген (провинция Южная Голландия) откладывают как минимум на шесть месяцев из-за колонии летучих мышей, обнаруженной на месте строительства. Об этом сообщила региональная вещательная корпорация Twee со ссылкой на информацию муниципалитета.

По этой информации, летучие мыши поселились в старом здании фермы, которое планировали снести для возведения на этом месте центра размещения беженцев. В соответствии с законодательством Нидерландов, теперь, прежде чем приступить к демонтажу здания, власти обязаны определить вид летучих мышей и перенести колонию в подходящее для них место обитания.

Однако изучение фауны и безопасный перенос животных в другое место могут осуществляться только в период с мая по сентябрь. По этой причине открытие центра теперь ожидается не ранее лета 2027 года, тогда как изначально завершение строительства планировалось к концу 2026 года.

Центральное агентство по приему беженцев сможет подать заявку на получение разрешения на строительство после завершения всех процедур. В рамках рассмотрения заявки жители Влардингена получат возможность в течение шести недель представить предложения и замечания.

Решение снести ферму уже вызвало обеспокоенность части местных жителей, полагающих, что это здание является памятником архитектуры. Как уточнили в муниципалитете, объект не имеет статуса ни национального, ни регионального монумента.