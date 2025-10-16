В Москве вынесли приговор владельцу ларьков с шаурмой, где отравились люди

Элдара Сардарова приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Суд вынес приговор предпринимателю Элдару Сардарову и повару-продавцу Далеру Имомову по делу об отравлении 26 человек шаурмой с сальмонеллой в точках быстрого питания в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Тимирязевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Сардарова к двум годам шести месяцам лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 10% в доход государства, Имомова - к двум годам лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 10% в доход государства", - говорится в сообщении.

Также они оба лишены права заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и реализацией пищевой продукции, на два года.

Как установил суд, Сардаров и Имомов с 1 по 16 июля прошлого года приготовили с нарушением санитарных норм и правил из полуфабрикатов шаурму, а затем хранили и реализовывали ее потребителям в точках быстрого питания на Дмитровском и Коровинском шоссе, а также в двух помещениях на Клязьминской улице. Согласно заключениям экспертизы, в образцах соуса и мяса на вертеле, изъятых в помещениях быстрого питания, были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла. После употребления шаурмы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 26 человек, у которых выявлены инфекционные заболевания различных форм и степеней тяжести, что причинило легкий вред их здоровью.