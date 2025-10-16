В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали четверо мирных жителей

Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус в Ракитянском районе Белгородской области, пострадали три человека. Еще один мирный житель получил травмы в селе Гора-Подол Грайворонского округа после удара БПЛА по частному дому, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Илек-Кошары Ракитянского района в результате атаки FPV-дрона на рейсовый автобус ранены трое: водитель и две женщины. В Ракитянской ЦРБ мужчине диагностированы множественные осколочные ранения головы и руки. У одной женщины минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй - множественные осколочные ранения головы, руки и спины", - уточнили в региональном оперштабе.

По информации от медиков, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено.

Кроме того, в селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона по частному домовладению пострадала женщина. Бойцы самообороны доставили ее Грайворонскую ЦРБ, где у нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. "Для дальнейшего обследования и лечения все пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавили в региональном оперштабе.