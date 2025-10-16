ВСУ двумя БПЛА-камикадзе атаковали водозабор в Каменке-Днепровской
Редакция сайта ТАСС
13:21
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали двумя беспилотниками водозабор в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
"Два дрона-камикадзе Вооруженных формирований Украины атаковали водозабор в Каменке-Днепровской, чем создали угрозу водоснабжению населенных пунктов нашего округа. Данная ситуация в очередной раз доказывает, что ВСУ воюют не с армией, а с мирным населением нашей области", - заявили в администрации.
Кроме того, в результате артобстрела был поврежден газопровод, отключены 106 абонентов. Артобстрел продолжается.