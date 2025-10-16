В ВСУ заявили о потерях при ударе по учебному центру Сухопутных войск
13:27
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины заявили, что одно из учебных подразделений Сухопутных войск подверглось атаке.
Оперативное командование "Юг" сообщило в Facebook (запрещен в РФ), что при атаке имеются потери, есть и раненые, и погибшие. Точное число не уточняется.
24 июня Сухопутные войска Украины заявляли об атаке беспилотников на учебный центр ВСУ, тогда был ранен один военнослужащий. 22 июня они заявляли о ракетном ударе по их тренировочному полигону, в результате чего 3 военнослужащих погибли, 11 получили ранения. 29 июля Сухопутные войска сообщали об атаке, в результате которой 3 военных погибли и 18 были ранены.