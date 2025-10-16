Виталия Савельева на Украине заочно осудили на 15 лет

Экс-министра транспорта РФ обвиняют в содействии в ведении войны против украинской стороны

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшего министра транспорта России (2020-2024) и заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

Экс-министра транспорта обвинили по статье о "содействии в ведении войны против Украины".

На Украине регулярно предъявляют обвинения российским государственным деятелям по надуманным статьям, а местные суды заочно выносят по этим делам решения о лишении свободы. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.