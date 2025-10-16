В ЛНР выявили контрафактные сигареты на 2,5 млн рублей

Заведено уголовное дело

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике выявили и изъяли в Ровеньках около 18 тыс. контрафактных пачек сигарет на общую сумму 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике в ходе успешно проведенной операции пресечена противоправная деятельность лица, специализирующегося на незаконном сбыте немаркированных табачных изделий. В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории города Ровеньки обнаружено место хранения табачной продукции в количестве около 18 тыс. пачек, на которых отсутствовали марки акцизного налога. По результатам проведенной экспертизы установлено, что стоимость указанного составила почти 2,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по данному факту сотрудники МВД по ЛНР возбудили уголовное дело по статье о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта табачной продукции без маркировки в особо крупном размере. Следствие продолжается.