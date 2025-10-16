"Страна": в Киеве у офиса генпрокурора задержали "решальщика"

Руслана Пахомова, по версии издания, задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Украинские силовики задержали у офиса генпрокурора в Киеве Руслана Пахомова, которого называют "решальщиком" и связывают с предпринимателем Ринатом Ахметовым, а также руководством офиса генпрокурора. Об этом пишет издание "Страна".

Ранее в украинских соцсетях распространились фотографии из Киева, на которых вооруженные люди в камуфляже, предположительно сотрудники спецназа, стоят в оцеплении у здания прокуратуры. В некоторых СМИ появились предположения, что проходят обыски и задержания в офисе генпрокурора в рамках конфликта силовых ведомств - СБУ и прокуратуры, с одной стороны, и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), с другой.

Позднее "Страна" уточнила, что задержание проходило не внутри здания прокуратуры, а поблизости от него. Задержанным издание со ссылкой на свои источники называет Руслана Пахомова, который ранее работал в правоохранительных органах, холдинге "Медиа Группа Украина" Ахметова, а также является кумом бывшего начальника департамента офиса генпрокурора Сергея Кропивы. Задержали его, по версии издания, действительно сотрудники НАБУ.

Официальной информации о задержании Пахомова не было, как и о причинах присутствия силовиков в центре Киева.