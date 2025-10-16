ТАСС: в администрации Калининграда проходят обыски
КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Обыски проходят в администрации Калининграда, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Подробности не разглашаются.
"В администрации Калининграда проходят обыски высокопоставленных чиновников", - сказал собеседник агентства. По его словам, оперативные действия могут быть связаны с хищением средств при реализации проектов благоустройства города.
Следственные действия проводят сотрудники УМВД и ФСБ.
Сотрудники администрации Калининграда работают в штатном режиме.