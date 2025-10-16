Главе отдела по вопросам миграции нижегородской полиции выдвинули обвинение

Его обвиняют в превышении полномочий

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2025 года начальник отдела по вопросам миграции, узнал о факте незаконного пребывания в России иностранного гражданина. Из корыстных побуждений он не принял мер к привлечению к административной ответственности принимающую сторону и иностранца, а также не пресек его дальнейшее незаконное пребывание на территории России. В результате были нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

По ходатайству следователя регионального СК России судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Нижегородской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности фигуранта.