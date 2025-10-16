В Запорожской области кратковременно отключилось электричество

Оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Кратковременное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, причины инцидента устанавливаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области. Причины устанавливаются. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания", - написал Балицкий.