На большей части Украины ввели отключения света

Экстренных ограничений нет только в Черниговской области, где действуют почасовые графики подачи электричества

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экстренные отключения света введены во всех регионах Украины, кроме Черниговской области, где действуют почасовые графики подачи электричества. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

Она отмечает, что в Черниговской области введены графики почасовых отключений света. При почасовом режиме свет отключается в тех или иных районах на определенный промежуток времени в соответствии с графиком. При экстренном режиме свет может быть отключен в любой момент на неопределенный промежуток времени.

Компания также предупредила, что в 16 октября до конца суток во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения мощности для промышленности будут действовать на всей территории Украины и 17 октября, с 07:00 до 22:00 мск.

Экстренные отключения электроэнергии на всей территории Украины, кроме части Черниговской области, вводились также 15 октября.

Массовые многочасовые отключения света начались в некоторы регионах Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 и 12 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики.