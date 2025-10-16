Встречавшегося с Лукашенко депутата Рады обвинили в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что Евгений Шевченко легализовал свыше $216 тыс.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения внефракционному депутату Верховной рады Евгению Шевченко, известному встречами с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в легализации свыше $216 тыс.

"Народный депутат разоблачен в легализации более 9 млн гривен (свыше $216 тыс. - прим. ТАСС). НАБУ и САП предъявили обвинения действующему народному депутату Украины в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем", - говорится в Telegram-канале НАБУ. Имя парламентария не называется.

По информации бюро, обвиняемый обещал представителям компании помощь с разрешением на перевозку удобрений. Сообщается, что он получил деньги, но ничего для компании не сделал. Затем средства были перечислены его родственнику, а часть денег потрачена на покупку BMW и Mercedes.

"Если что, речь идет о депутате <...> Евгении Шевченко", - написал у себя в Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Шевченко в 2020-2023 годах неоднократно посещал Белоруссию. С ноября 2024 года депутат находится под стражей по обвинению в госизмене, которое ему предъявили на Украине после того, как он призвал Владимира Зеленского начать переговоры с РФ. В июле Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статье о мошенничестве в больших размерах из-за возможных махинаций при закупке удобрений в Белоруссии. Следователи утверждали, что депутат вымогал деньги у одной из украинских компаний, покупавшей минеральные удобрения в Белоруссии.