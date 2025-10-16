В Костромской области проводят проверку после смерти ребенка

Шестилетняя девочка умерла после нескольких отказов в госпитализации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура Костромской области начала проверку после сообщений о том, что шестилетняя девочка умерла после нескольких отказов в госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению и.о. прокурора области Николая Игнашина Шарьинская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели малолетнего. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальной сети установлена публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи шестилетней девочке, что привело к гибели ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что шестилетняя девочка умерла после того, как несколько дней подряд ее родителям отказывали в госпитализации. "Шарьинская межрайонная прокуратура незамедлительно организовала проверку в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц", - сообщили в региональной прокуратуре.