В СЖР Запорожской области назвали атаку на журналистов актом терроризма

Председатель регионального отделения Анна Москалец указала, что погибший военкор Иван Зуев был прекрасным человеком

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Атака на журналистов МИА "Россия сегодня" является актом терроризма со стороны ВСУ. Об этом заявила ТАСС председатель регионального отделения Союза журналистов России (СЖР) в Запорожской области Анна Москалец.

"Сегодня снова украинские боевики атаковали журналистов <...> [МИА "Россия сегодня"]. Погиб наш коллега - Иван Зуев. Прекрасный человек, очень добрый, умный, искренний. Ваня работал по-настоящему, но при этом без надрыва, очень профессионально. Это тяжелая утрата не только для <...> [МИА "Россия сегодня"], но и для нас, для Союза журналистов Запорожской области, для меня лично и для всего журналистского сообщества. Ранен его коллега Юрий Войткевич. Атака на журналистов - это очередной откровенный акт терроризма", - сказала она.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что в Запорожской области при выполнении журналистского задания погиб их военкор Зуев, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.