На ЗАЭС назвали атакованных ВСУ журналистов "голосом и щитом" станции

Директор по коммуникациям Евгения Яшина от имени всего коллектива Запорожской АЭС выразила соболезнования близким погибшего Зуева и пожелала выздоровления Войткевичу

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Погибший корреспондент МИА "Россия сегодня" Иван Зуев и раненный в результате атаки дрона ВСУ Юрий Войткевич всегда стояли на страже информационной безопасности Запорожской АЭС, рассказывая миру о том, что на самом деле происходит. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина от имени всего коллектива АЭС выразила соболезнования близким погибшего и пожелала выздоровления Войткевичу.

"От всего нашего коллектива Запорожской АЭС - скорбим. Новость о гибели Ивана Зуева - это потеря товарища, который вместе с Юрием Войткевичем стоял здесь, на нашей земле, на самом переднем информационном фронте. Их битва - это была битва за правду. Их оружие - слово, камера, репортаж. Нечеловечно, необъяснимо больно, что в ответ на это слово прилетает беспилотник. Эти ребята были нашими голосом и щитом, они до последнего стояли на защите информационной безопасности Запорожской АЭС, рассказывая миру о том, что здесь происходит на самом деле", - сказала Яшина.

Она заявила, что Зуев навсегда останется в памяти "как человек огромного мужества". "А мы все сейчас ждем и верим в выздоровление Юры. Держись, брат. Мы все ждем тебя в строю. Очень ждем", - сказала она.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Тяжело ранен был военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.