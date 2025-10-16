На востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей

Среди пострадавших есть дети

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Три автомашины столкнулись на востоке Москвы, пострадали двое детей. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В районе Измайлово произошло столкновение трех автомашин, в том числе машины такси", - сказал собеседник агентства.

В столичной прокуратуре ТАСС сообщили, что на СВХ (в районе МЦК Измайлово) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. "Пострадавшим, в том числе двум детям 9 и 12 лет, оказывается медицинская помощь", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.