В Адыгее пресекли деятельность нарколаборатории

Фигурантами уголовного дела стали двое уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа

МАЙКОП, 17 октября. /ТАСС/. Двое уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры стали в Адыгее фигурантами уголовного дела по факту организации деятельности нарколаборатории в Теучежском районе. Мужчины задержаны, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

"Сотрудниками УФСБ России по Адыгее совместно с УНК МВД по республике пресечена преступная деятельность двух уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Они организовали по месту своего проживания в Теучежском районе Адыгеи деятельность лаборатории по производству наркотического средства синтетического происхождения в особо крупном размере в целях последующего сбыта. Следственным отделением УФСБ России по республике возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России", - говорится в сообщении.

Мужчины задержаны в порядке ст. 91 УПК России. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В сообщении уточняется, что в ходе проведенного осмотра места жительства подозреваемых обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 1,054 кг, химическое оборудование и более 400 литров реагентов, используемых при производстве наркотических средств. Расследование уголовного дела продолжается.