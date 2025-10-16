В Московской области пропал подросток

Всеволод Серов ушел из дома в ночь на 13 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты ведут поиски 14-летнего мальчика, который пропал в городе Лобня в Московской области. Подросток ночью ушел из дома после разговора с родителями о его увлечении зацепингом, сообщили ТАСС в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".

"В ночь на 13 октября 2025 года в городе Лобня пропал 14-летний Всеволод Серов. Накануне исчезновения родители подростка узнали о его опасном увлечении - зацепинге. После семейной беседы казалось, что ситуация разрешилась, однако ночью Сева ушел из дома. Родители самостоятельно искали сына всю ночь", - говорится в сообщении.

Утром 13 октября родители подали заявление в полицию. К поискам незамедлительно подключились сотрудники правоохранительных органов, местные жители-волонтеры и добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Работа проводится в информационном режиме, запущены репосты в местных пабликах, на проверку свидетельств выезжают автономные группы. Отрабатываются несколько возможных версий его местонахождения, но достоверных свидетельств о том, где находится Сева, пока нет", - добавили в пресс-службе отряда.