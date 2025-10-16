У северных Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр сейсмособытия находился на 120 км юго-восточнее Северо-Курильска

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали ощущаемое сейсмособытие магнитудой 5,2 у побережья Курильских островов в Сахалинской области. Об этом сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Магнитуда [составила] 5,2. <...> Могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что землетрясение произошло на глубине 23 км, его эпицентр находился на 120 км юго-восточнее Северо-Курильска.