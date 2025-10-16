В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали соблюдать спокойствие

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории города Сочи. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин также проинформировал об угрозе атаки БПЛА. "Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", - сообщил он.