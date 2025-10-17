Вертолет вылетел на поиски пропавшего в море у берегов Сахалина рыбака

ЧП случилось в акватории залива Терпения в Поронайском районе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Спасатели на вертолете вылетели на поиски мужчины, пропавшего в акватории залива Терпения в Поронайском районе Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, 40-летний рыбак вышел в акваторию на резиновой двухместной лодке, чтобы проверить сетку, и не вернулся. Накануне инспекторы обследовали предполагаемое местонахождение мужчины до 10 км от берега.

"В 10:42 (02:42 мск - прим. ТАСС) 17 октября для разведки с воздуха вылетел ведомственный вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ с тремя спасателями на борту. Кроме этого, сотрудники ГИМС на лодке продолжат обследование акватории", - проинформировали в ведомстве.

16 октября в ГУ МЧС по Сахалинской области сообщали ТАСС, что ведутся поиски мужчины, которого на лодке унесло в море в Поронайском районе.