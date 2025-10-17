У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,3

СИДНЕЙ, 17 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано к югу от острова Кандаву, принадлежащего Республике Фиджи. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр стихии находился в 400 км от острова, на котором проживают более 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 550 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.