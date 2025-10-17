Прокуратура добилась реального срока для сибиряка за хищение 128 кг золота

Местного жителя ранее приговорили к четырем годам лишения свободы условно

ИРКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Иркутский областной суд по апелляции прокуратуры изменил приговор местному жителю за хищение и незаконный оборот свыше 128 кг золота с условного срока на четыре года колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В августе 2025 года Баяндаевский районный суд приговорил местного жителя к четыре годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года за хищение и незаконный оборот золота свыше 128 кг. Прокуратура региона обжаловала приговор.

"В Иркутской области по апелляционному представлению прокуратуры изменен приговор по уголовному делу о хищении и незаконном обороте свыше 128 кг золота. <…> Иркутский областной суд согласился с прокурором и изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в период с июня по август 2023 года осужденный, будучи доводчиком золотодобывающего предприятия, и его знакомый во время вахты вынесли с участка месторождения "Урочище Сайлык" в Республике Саха (Якутия) самородное золото массой свыше 47 кг. Похищенные слитки они прятали под одеждой, в дальнейшем убирали их в тайник в лесу.

"С целью реализации драгоценного металла соучастники вошли в состав преступной группы, организованной доводчиком другого месторождения, незаконно хранившим более 80 кг золота. В январе 2024 года они перевезли в Иркутскую область в газобаллонном оборудовании автомобиля "Тойота ленд крузер прадо" более 128 кг самородного золота стоимостью свыше 668 млн рублей. По пути следования в селе Баяндай Иркутской области трое мужчин были задержаны. Противоправная деятельность выявлена, пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Иркутской области", - пояснили в ведомстве.