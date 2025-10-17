В селе в Якутии произошел пожар в школе

Строение повреждено по всей площади

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в школе в Ленском районе Якутии, строение повреждено огнем по всей площади - более 760 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"17 октября в 02:45 (20:45 мск 16 октября) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании средней школы на ул. переулок Школьный в селе Натора Ленского района. Через 10 минут к месту вызова прибыли силы добровольной пожарной команды села. В результате пожара пострадавших нет, строение повреждено огнем по всей площади - 768 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причина, виновные и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 10 человек и 2 единицы техники.