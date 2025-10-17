В Забайкалье в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и двое получили травмы при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, 17 октября в 03:10 (16 октября в 21:10 мск - прим. ТАСС) на ФАД Р-297 Амур "Чита - Хабаровск", 188 км (Шилкинский округ) произошло столкновение двух транспортных средств Nissan Sunny и Ford Transit. В результате ДТП 19-летние водитель и пассажир Nissan Sunny погибли, водитель и пассажир автомашины Ford Transit доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.