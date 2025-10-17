Реклама на ТАСС
В Хабаровском крае возникли три лесных пожара у поселений

Общая площадь возгорания составила 255 га
Редакция сайта ТАСС
01:56
обновлено 02:38

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат возгорания у трех населенных пунктов Хабаровского края. Об этом сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"В настоящее время в регионе зарегистрировано три пожара на общей площади 255 га", - проинформировали в министерстве.

Возгорание на 60 га тушат в 1,6 км от села Иванковцы в Хабаровском районе. Еще один пожар на 24 га находится рядом с поселком Гатка Советско-Гаванского района. Самый крупный пожар зарегистрирован у поселения Георгиевка в районе имени Лазо. Площадь возгорания превышает 170 га, оно локализовано. Огонь во всех трех случаях возник из-за местного населения.

На тушении задействовано 112 человек, привлечена 21 единица техники. За сутки было ликвидировано четыре пожара на 163 га.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошли 139 пожаров на общей площади свыше 66,3 тыс. га.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регионе, несмотря на низкие температуры воздуха, сохраняется высокий риск возникновения ландшафтных пожаров. За минувшие сутки системами дистанционного зондирования Земли было зафиксировано 24 термических аномалии на территориях Хабаровского, Ульчского, Бикинского, Вяземского, Советско-Гаванского районов и района им. Лазо. Ночью действовало 19 термоточек. Преимущественно это горение сухой растительности.

По фактам пожаров сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку, устанавливают собственников земель, причины возникновения возгораний.

