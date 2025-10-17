Пожар в школе в Якутии не нарушил учебный процесс

Дети обучались в здании дошкольного образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Учебный процесс не нарушен после пожара в средней общеобразовательной школе в селе Натора в Ленском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ГУ МЧС по региону, 17 октября в 02:45 (20:45 мск 16 октября) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре. В результате пожара пострадавших нет, строение повреждено огнем по всей площади - 768 кв. м. Причина, виновные и ущерб устанавливаются.

"Согласно оперативным данным, здание школы деревянное, двухэтажное, в период возгорания в нем подрядчиком на основании заключенного контракта проводились ремонтные работы. Дети во время ремонта обучались в здании дошкольного образовательного учреждения, образовательный процесс в настоящее время не нарушен", - говорится в сообщении.

Организована проверка по факту пожара в средней общеобразовательной школе. "В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям пожара, другим вопросам. На контроле прокуратуры - обеспечение прав учащихся школы на образование", - добавили в надзорном ведомстве.