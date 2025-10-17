В Челябинске в ДТП пострадали четыре человека

Их госпитализировали, сообщили в региональном МЧС

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Челябинске, госпитализированы четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Челябинской области.

"На проспекте Ленина произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся. Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание подачей двух стволов пенного тушения. Погибших нет, пострадавшие (четыре человека) из автомобилей госпитализированы специалистами скорой помощи в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

На ликвидации ЧП работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.