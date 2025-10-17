Забайкальца задержали за содействие террористической организации в Сирии

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Жителя Забайкалья задержали за финансирование международной террористической организации, которая действует на территории Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"УФСБ России по Забайкальскому краю за финансирование терроризма задержан пособник международной террористической организации, запрещенной в России, действующей на территории Сирии. Установлено, что мужчина, разделяя террористическую идеологию и следуя инструкциям, полученным через мессенджер "Телеграм" от функционеров запрещенной на территории России организации, осуществил денежные переводы на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды терроризма", - говорится в сообщении.

Дома у задержанного был проведен обыск, изъяты средства связи, платежные инструменты и другие улики. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.