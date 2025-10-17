В Приморье арестовали имущество и активы экс-руководителей "Транзит-ДВ"

Сумма арестованного составила свыше 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве в отношении участников организованной преступной группы в Приморском крае окончено, суд изъял имущество и активы на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о трех бывших руководителях торгового дома "Транзит-ДВ".

"В отношении фигурантов уголовного дела судом избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, запрета определенных действий и в виде заключения под стражу. Также арестовано движимое и недвижимое имущества обвиняемых, в том числе активы на сумму свыше 1 млрд рублей", - сообщает ведомство.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, занимающие руководящие должности в обществе с ограниченной ответственностью, искусственно завысили уставной капитал компании и предоставили в одно из кредитных учреждений поддельную бухгалтерскую документацию. В результате преступных действий кредитными учреждениями выданы займы на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Полученные денежные средства в последующем легализованы через сделки с иностранными партнерами на сумму свыше 2 млрд рублей, а также выведены через экономически не выгодные сделки, что повлекло банкротство юридического лица.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", пунктами "а, б", части 4 статьи 174.1 УК РФ "Легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере" и статьи 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство", - говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.