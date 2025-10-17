Директора пивоваренного завода в Хакасии осудили за уход от налогов

Александра Зубарева приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Директор пивоваренной компании "Альпина" в Хакасии Александр Зубарев приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Абакане вынесен приговор директору завода Альпина, признанному виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3,4 миллиардов рублей. <…> Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере). <…> Судом директору завода назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с января 2017 по март 2020 года Зубарев уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему России на общую сумму более 3,4 млрд рублей, включив в налоговые декларации и расчеты заведомо ложные сведения о сумме акцизов, налоге на добавленную стоимость, страховых взносах.

"С целью уклонения от уплаты налогов осужденный создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков. Кроме того, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, осужденный в период с февраля 2017 по декабрь 2019 года организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 650 млн рублей на расчетные счета завода, которые в дальнейшем расходовались на его финансово-хозяйственную деятельность", - пояснили в ведомстве.

Согласно официальному сайту "Альпины", предприятие занимается выпуском пива, сидра, холодных чаев и морсов, газированной и питьевой воды.