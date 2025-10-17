Аксенов: дроны ВСУ повредили электроподстанции в Крыму

Идут восстановительные работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Беспилотники ВСУ повредили несколько электроподстанций в Республике Крым, идут восстановительные работы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций", - написал он.

Глава региона добавил, что подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже на официальных информационных ресурсах правительства Республики Крым. Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее глава Евпатории Александр Юрьев сообщил, что работа школ и детских садов будет вестись по сокращенному графику пребывания детей. Причиной стали перебои в подаче электричества.