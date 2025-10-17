Учащихся школы во Владивостоке эвакуировали из-за возгорания телефона
05:48
ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Школьников одного из образовательных учреждений во Владивостоке эвакуировали из-за возгорания мобильного телефона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
"Возгорание сотового телефона в здании школы было ликвидировано до приезда огнеборцев. Эвакуация учащихся и персонала, также была проведена до прибытия пожарных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших в результате возгорания нет.