Учащихся школы во Владивостоке эвакуировали из-за возгорания телефона

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Школьников одного из образовательных учреждений во Владивостоке эвакуировали из-за возгорания мобильного телефона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Возгорание сотового телефона в здании школы было ликвидировано до приезда огнеборцев. Эвакуация учащихся и персонала, также была проведена до прибытия пожарных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших в результате возгорания нет.