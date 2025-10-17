В Челябинской области изъяли свыше 30 кг наркотиков и прекурсоров

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области обнаружили подпольную химическую лабораторию, из нее, а также у наркодилера изъяли свыше 30 кг наркотических средств и компонентов для их производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На территории Магнитогорска сотрудниками управления был задержан житель региона, причастный к контрабанде наркотических средств в крупном размере - активный участник межрегиональной организованной преступной группировки. Было установлено местонахождение подпольной химической лаборатории. В общей сложности оперативниками из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотических средств и компонентов для их производства", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что, были изъяты химические реактивы и лабораторное оборудование.

В управлении отметили, что следственным органом управления в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и незаконные производство, хранение наркотических средств в крупном размере). Там напомнили, что по этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.